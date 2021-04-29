شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «توكلنا» بشأن أداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زف تطبيق “توكلنا” بشرى سارة لراغبي أداء مناسك العمرة. وأعلن “توكلنا” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إضافة ميزة جديدة تتيح إمكانية الحصول على تصريح للعمرة من خلاله. وكان التطبيق قد أعلن قبل أيام إضافة ميزة حجز موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح حجز موعد لتلقي لقاح كورونا متاحاً عبر تطبيقي “توكلنا” و”صحتي”.

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