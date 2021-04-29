شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب العشر الأواخر.. «الحج والعمرة» تتيح حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام مع قرب العشر الأواخر من رمضان.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان، وزارة الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا”.