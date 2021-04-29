شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب العشر الأواخر.. «الحج والعمرة» تتيح حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام مع قرب العشر الأواخر من رمضان.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان، وزارة الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا”.
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