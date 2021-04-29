شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.