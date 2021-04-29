الجيش اليمني: مقتل 20 من "أنصار الله" في قصف جنوب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "مدفعية الجيش قصفت مجاميع للحوثيين كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح بالأطراف الغربية لمأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم وتدمير 6 عربات تابعة لهم".

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وأضافت أن "قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مماثل تجمعات للحوثيين في جبهتي جبل مراد والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلا وجرحى آخرين، علاوة على تدمير آليات قتالية".

في السياق، "نفذت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في أطراف مأرب، كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، حسب الدفاع اليمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش اليمني إن قواته كسرت هجوما للحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، وشنت آخر معاكس دارت على إثره معارك طاحنة استمرت أكثر من 5 ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي الجماعة.

وتأتي المعارك وعمليات القصف غداة إعلان الجيش اليمني السيطرة على مواقع وصفها بـ "الحاكمة" في جبهتي المشجح والكسارة غرب وشمال غربي مأرب، خلال هجمات عكسية لقواته على جماعة الحوثيين.

وتشهد محافظة مأرب، للشهر الثالث تواليا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.