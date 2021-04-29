شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و914 ألفًا و145 شخصًا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 105 آلاف و842 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تلقى 11 ألفا و472 شخصًا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و254 ألفًا و154 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 9 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لآلية (كوفاكس).