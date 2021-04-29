روسيا تكشف حقيقة إيقاف اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان على صفحتها على إنستغرام: "فيما يتعلق بالتقارير التي ظهرت في الفضاء الإعلامي الإقليمي والسوداني حول مزاعم إيقاف تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد الروسي وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز تموين وصيانة للبحرية الروسية على أراضي الجمهورية، السفارة الروسية في السودان تؤكد أن هذه التصريحات لا تتفق مع الواقع".

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وأشار البيان إلى أن "السفارة الروسية في الخرطوم لم تتلق إي إخطارات من الجانب السوداني".

وفي وقت سابق نقلت قناة العربية عن مصادر، أن ‏السودان، أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلا عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية.

وكانت روسيا أعلنت في 9 ديسمبر 2020 اعتزامها إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية قرب بورتسودان، قادرة على استيعاب 300 عسكري ومدني واستقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.