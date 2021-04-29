بعد كسر حاجز الألف يوميا… إصابات كورونا في مصر تواصل الارتفاع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالات تم شفاؤها، و13219 وفاة".

وزاد عدد الإصابات بالفيروس في مصر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ليتجاوز أمس الثلاثاء حاجز الألف للمرة الأولى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني الذي شهد تسجيل 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت يوم الاثنين منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.