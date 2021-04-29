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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Galaxy M42.. أرخص هاتف ذكي من سامسونج يدعم 5G

الخميس 29 أبريل 2021

الخليج 365

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأربعاء، في الهند، أرخص هاتف ذكي، Galaxy M42 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



والجهاز الجديد يعد نسخة معاد تجديدها من هاتف Galaxy A42 5G الذي تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على مستوى العالم، وتتمثل التغييرات في زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف وفق موقع aitnews، بمعالج Snapdragon 750G SoC ويحتوي على كاميرا رباعية في الخلف مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

وجهزت سامسونج الجهاز بنظام أمان Samsung Knox ولديه نتوء على شكل قطرة الماء في المقدمة، ويدعم الهاتف تقنية NFC التي تمكن Samsung Pay أيضًا.

ويوفر Galaxy M42 5G شاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U بقياس 6.6 إنشات وبدقة +HD.

ويتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع حتى تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رباعية بعدسة أساسية بمستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

وتم تجهيز كاميرا Galaxy M42 5G بميزات تشمل Single Take و Night Mode و Hyperlapse والحركة البطيئة للغاية و Scene Optimiser و Flaw Detection، وهناك في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابكسل.

ويحتوي Galaxy M42 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

ويوفر الهاتف 36 ساعة من وقت التحدث و 22 ساعة من تصفح الإنترنت و 34 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، ويتميز بأمان Samsung Knox و Samsung Pay.

ويأتي الهاتف باللون الأسود و الرمادي، وتبدأ المبيعات في الأول من شهر مايو، حيث يتم بيع نسخة 6/128 جيجابايت مقابل 295 دولار، بينما يتم بيع نسخة 8/128 جيجابايت مقابل 322 دولار.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M42 5G

- معالج Snapdragon 750G SoC

- نظام أمان Samsung Knox

- تقنية NFC التي تمكن Samsung Pay أيضًا

- شاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U بقياس 6.6 إنشات وبدقة +HD

- ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت

- ذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD

- كاميرا رباعية بعدسة أساسية بمستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل

- مستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل