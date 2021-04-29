العراق يعقد اجتماعا طارئا لإنقاذ مواطنيه العالقين في الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق: "تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية العراقية وبتوجيه من الوزير فؤاد حسين، قامت خلية الأزمة بمركز الوزارة بعقد اجتماع طارئ وعاجل".

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وأوضح الصحاف، أن الاجتماع العاجل لمتابعة تطورات الصحي وانعكاساته على العراقيين المسافرين إلى الهند لغرض العلاج والدراسة والأغراض الأخرى.

وأضاف: "كما تعلمون الرحلات التي تقل العراقيين مستمرة لهذه الأسباب"، وخلية الأزمة بمركز الوزارة في بغداد فاتحت وزارة الصحة والبيئة والخطوط الجوية العراقية بشكل عاجل لإمكانية توفير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين من العالقين هناك وحسب شروط الصحة والسلامة الوطنية بهذا الصدد.

وأكد أن سفارة جمهورية العراق في الهند تتلقى المناشدات وهي مستمرة مع الحالات التي تتلقى الاتصالات منها والمواطنين يزورون مقرها، ومقر قنصلية العراق العامة في مومباي.

وأضف الصحاف، أن إجراءات التنسيق والتواصل مستمرة مع العراقيين العالقين في الهند، وهي بأعلى مستوى، وقدر تعلق الخارجية جرت المخاطبات مع الخطوط الجوية العراقية وزارة الصحة، وتم توجيه سفارة جمهورية العراق لإجراء اللازم لتقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجها المواطنين هناك.

وألمح: ننتظر الموافقات الرسمية للبدء بعملية إعادة العراقيين العالقين هناك بما ينسجم مع إجراءات الصحة والسلامة تقررها وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا التي يترأسها دولة رئيس الوزراء.

وعن عدد المواطنين العراقيين العالقين في الهند، يبين الصحاف، إن:

"الأعداد لا يمكن حصرها لأن المواطنين ليس كلهم يتواصلون مع السفارة، لكن بسبب الوضع الصحي ازدادت درجة التضامن للتواصل مع السفارة كمستوى من الحصانة للابتعاد عن المخاطر".

وأختتم المتحدث الرسمي موجها رسالة إلى العراقيين في الهند، "أن سفارة جمهورية العراق تطمئن العراقيين هناك، ونحن نقول اطمئنوا سنكون عندكم قريبا وبإجراءات وطنية عراقية عاجلة لن نترككم، والتنسيق بأعلى مستوى مع الخطوط الجوية العراقية ووزارة الصحة".

وتشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء فيروس كورونا، فقد أعلنت السلطات الصحية في الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 360960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.