نبذه عن رؤية المملكة 2030

الكويت - هبة التوبجي -

في 25 ابريل 2016 أطلق صاحب السمو الملكي الأميـر محمـد بـن سلمان بن عبد العزيـز ولـي العهـد نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء رئيـس مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية 2030 كأحـد أكبـر برامــج التحــول الوطنــي عالمياً وهــي رؤيــة ثاقبــة وطمــوحة تعبــر عــن مــدى إيمــان حكومــة المملكــة بقــدرة شــعبها علــى تحقيــق آمالهـم وتطلعاتهــم وتسـلط الضـوء علـى إمكانـات هـذا الوطـن وثرواتـه المتنوعـة والـذي يربـط القــارات الثــلاث ويشــكل مركزا اقتصادياً قوياً جاذباً للاسـتثمارات والأعمـال حيـث المملكـة هـي بلـد الحرميـن الشـريفين وقلـب العالميـن العربـي والاسلامي

وتتطلـع الرؤيـة لتحقيـق تنميـة شـاملة غايتهـا بنـاء مجتمـع نابـض بالحيـاة يسـتطيع الجميـع فيـه تحقيـق أحلامهـم وآمالهـم وطموحاتهم لينعموا بحيـاة راقية وصحيـة واقتصـاد مزدهـر فـي وطـن طمـوح من خلال وضع خطـة وطنيـة تنمويـة شـاملة تهـدف لتحويـل المملكـة العربيـة السـعودية إلـى أنمـوذج رائـد فـي العالـم مـن خـال تمكيـن أبنائهـا لإطـلاق طاقاتهـم وقدراتهـم واسـتثمار مكامـن القـوة لخلـق اقتصـاد متنـوع ومزدهـر وبنـاء مجتمـع حيـوي ينعـم بحيـاة عامـرة وصحيـة

خــلال الأعــوام الخمســة الماضيــة حققــت الرؤيــة إصلاحــات أساســية عديــدة، أســهمت فــي تنفيــذ مجموعــة مــن الإنجــازات فــي مجــالات مختلفــة، لتتجلــى آثــار منجــزات الرؤيــة مــع ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا المسـتجد ومواجهة الأزمة بفضل الإصلاحات التــي حققتهــا برامــج الرؤيــة وتم القيام بالعديد من الإنجـازات التـي تدعم اسـتمرار تحقيق أهـداف الرؤية حتـى عـام 2030 وما بعده والتي كان لهـا الأثـر الأكبـر فـي دفـع عجلـة التنميـة لتحقيـق المستقبل المنشود فالإنجـاز مـا زال مسـتمراً والأرقـام في صعود بأيدي أبنـاء وبنـات الوطن

وباستعراض بعض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر واعتمدت في ذلك على ثلاثة محاور:

أولاً :المجتمع الحيوي

ويهدف الى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87%، مقارنة بـ36% قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19% في عام 2020م مقارنة بـ13% قبل إطلاق الرؤية.

ثانياً:اقتصاد مزدهر

حقق هذا المحور المستهدف لمشاركة المرأة في القوى العاملة في عام 2020 كما نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي

ثالثاً:وطن طموح

حقق هذا المحور تقدم في ركيزتي “حكومة فاعلة” و”مواطنه مسؤولة” حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في عام 2020، كما تضاعف عدد المتطوعين سنويا ليبلغ 409 ألف متطوع في عام 2020.

ويندرج تحت هذه المحاور الثلاثة العديد من المبادرات والبرامج الهادفة والطموحة التي تم اطلاقها والإعلان عنها سابقاً والتي سيتم الكشف عنها في المراحل القادمة والتي تمثل استثماراً في رأس المال البشري أو خطوة جدية للرقي بالإقتصاد الوطني أو تطوراً حقيقياً لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير موظفيها والنهوض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة.

كتبه: سعيد ابوجلوي