شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تربط «نظام نور» ببوابة النفاذ الوطني الموحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الأربعاء، تفعيل الدخول إلى “نظام نور” من خلال بوابة النفاذ الوطني للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وأتاحت الوزارة لجميع منسوبيها من الطلاب والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الدخول لنظام نور عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في أبشر من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

تعتبر بوابة النفاذ الوطني الموحد بالمملكة مبادرة وطنية مقدمة من قبل وزارة الداخلية وذلك للعمل على تقديم خدمات للمواطنين والعمل على إصدار هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويتيح نظام نور أيضا خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.