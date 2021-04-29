كردستان العراق يقرر فرض حظر شامل للتجول خلال عيد الفطر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، عقب انعقاد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وزير الداخلية في كردستان، على ما أفادت به شكبة "رووداو" الكردية.

© Sputnik . Виталий Белоусов . مسرور بارزاني

وقال جوتيار عادل، إن "الحكومة قررت فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر بجميع مناطق إقليم كردستان، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين".

وأضاف أن حكومة الإقليم قررت أيضا إيقاف الرحلات بين كردستان والهند، وفرض الحجرالصحي على جميع الوافدين منها إلى الإقليم لمدة 14 يوما.

في سياق متصل، أوضح المتحدث أن اللجنة العليا قررت الاستمرار بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية المتخذة بخصوص وزارتي التربية والتعليم العالي.

وأكد عادل حرص حكومة إقليم كردستان على إتمام السنة الدراسية الحالية، لافتة إلى أنها "تدرس كل الاحتمالات، وستقدم ما في وسعها لاستمرار العملية التعليمية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في كردستان تسجيل 1031 إصابة جديدة، و16 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وترفع الحصيلة الجديدة عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم، إلى 149140، شفي منهم 125601، وتوفي 4005.