أكبر لوحة فسيفسائية تجسد علم الإمارات تدخل "غينيس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الاتحاد"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تلك المبادرة جاءت في إطار المبادرة التي أطلقها تطبيق "Nefsy" كجزء من حملة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وعزت الهدف من وراء تلك المبادرة، التي رعتها الشركة الوطنية للمواد الغذائية "NFPC"، كراعي فضي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إلى توفير المساعدة في مواجهة انتشار جائحة كورونا، والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية من خلال جمع التبرعات العينية وتوزيعها على العائلات المحتاجة.

وقامت دائرة الشؤون الإسلامية بجمع التبرعات لتأمين 49 ألف علبة طعام احتوت على السلع الأساسية، وجرى توزيعها على العائلات المحتاجة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في شكل بطاقات، حيث استخدمت الأخيرة في ابتكار أكبر لوحة فسيفسائية في العالم، تجسد العلم الإماراتي.

وبلغ حجم فسيفساء علم الإمارات 498.33 مترا مربعا، وجرى العمل عليها وعرضها في باحة كلية الشرطة في منطقة الوصل، حيث أتيحت الفرصة للجمهور على مدى أسبوعين، لمشاهدة هذه التحفة الفنية التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.