شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تدرس فرض حظر تجول شامل بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس وزارة الصحة والبيئة العراقية فرض حظر تجول شامل لأسبوعين بما فيها عطلة عيد الفطر السعيد.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الامير الحلفي، قوله: "نفكر بفرض حظر تام لمدة أسبوعين بما فيها أيام عيد الفطر لكبح جماح الوباء".

وأضاف: "وصلنا لمرحلة مفصلية ووصلنا لإصابات كبيرة ووفيات بمعدل 40 وفاة يومياً ونأسف عدم التزام المحافظات بتطبيق الحظر"، متسائلا: "متى يصدق الناس بالموقف ولا نعلم كيف أن يعوا ذلك؟".

وأشار الحلفي إلى أن معدل الإصابات بين 6 و8 آلاف إصابة كانت متوقعة بسبب عدم الالتزام. وأضاف: "الحل ان يعي المجتمع خطورة الموقف والوباء قابل للتحور وهي خطيرة وحصلت في جنوب أفريقيا والبرازيل وبريطانيا والآن في الهند".

وختم المسؤول العراقى قوله: مقترح الحظر من وزارة الصحة العراقية ومن يقرره اللجنة العليا للصحة والسلامة تحسبا من السلالة الهندية وكذلك مناسبة العيد كونها ملتقى واختلاط اجتماعي لا نسيطر عليه".