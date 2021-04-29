شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ندرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية تقديم مقترح إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة، بفرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين بما فيها عيد الفطر، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، إن "هناك تخوفاً من وصول النسخة الهندية المتحورة عن فيروس كورونا إلى العراق، نتيجة عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية". يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العراقية، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد على أربعة ملايين ونصف جرعة إضافية من اللقاح مع شركة فايزر". يشار إلى أن هناك ثلاثة لقاحات موجودة في العراق معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم وأسترازينكيا).

يذكرأن، نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "تهريب" لقاح فايزر من الإقليم إلى إيران.

وذكرت في بيان صحفي: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهريب صندوق من لقاح فايزر إلى إحدى الدول".