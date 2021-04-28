شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إغلاق طريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مؤقت لطريق “الهدا” احترازيًا، في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .