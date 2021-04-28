شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة»: الإطاحة بـ10 مقيمين من الجنسية الآسيوية امتهنوا الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بـ10 مقيمين من الجنسية الآسيوية، امتهنوا الاحتيال من خلال تعبئة عبوات ووضع ملصقات مزورة عليها.

وفي التفاصيل، ألقت شرطة مكة القبض على 10 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية في العقد والثالث من العمر، امتهنوا الاحتيال ، حيث قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف ، وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين ، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة .

وأوضحت شرطة مكة أنه عثر بحوزتهم 4.9.86 عبوة، وجرى ايقافهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم للنيابة العامة.