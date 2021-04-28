شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية: تسجيل 15 حالة ولادة جديدة لظباء «الريم» بمتنزه «الغاط» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تسجيل 15 حالة ولادة جديدة لظباء “الريم” في متنزه الغاط الوطني، بمنطقة القصيم.

وأكد المركز أن عدد الظباء من هذا النوع ارتفع في المتنزه بعد تسجيل الولادات الجديدة إلى الضعفين خلال عامين، كما سيُنقل ، أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.

جدير بالذكر أن متنزه الغاط الوطني هو في الأصل واد يسمى وادي الباطن، وأكبر المتنزهات الطبيعية في المملكة ، يقع جنوب محافظة الغاط على بعد 10 كم من مركز المحافظة.

وهو بمثابة محمية طبيعية تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يضم 140 عائلة نباتية وعينين مياه عذبة، وينتج نحو 500 شتلة سنويا من الغضا والطلح والسمر.

ويقع على مساحة 25 مليون متر مربع، وهو أحد أودية جبل طويق الذي يحيط بالوادي من جميع الجهات، وتوجد عند نهاية كل فرع من فرعي الوادي عينان للمياه الطبيعية تنساب مياهها من خلال تشققات الصخور.