شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ عبد الله الخليفة والصلاة عليه غداً بمقبرة النسيم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي اليوم الأربعاء المعلم والمربي الفاضل والمدير السابق لثانوية الخرج الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الميت على الشيخ بعد صلاة العصر، غداً الخميس 17/ 09 /1442هـ في مقبرة النسيم بالرياض.

جدير بالإشارة أن الشيخ عبدالله الخليفة، رحمه الله ، من أعلام التربية والتعليم بمحافظة الخرج ؛ حتى إن ثانوية الخرج كانت تعرف بثانوية ابن خليفة لشهرته وعلو شأنه، وتتلمذ على يديه الكثير من أبناء الخرج وخارجها، كما تولىرئاسة هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرج، و رئاسة جمعية تحفيظالقرآنبالخرج ، وأسس – رحمه الله – مركز العناية بالمصاحف المستعملة عام 1426 هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون».