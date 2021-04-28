شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ عبد الله الخليفة والصلاة عليه غداً بمقبرة النسيم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي اليوم الأربعاء المعلم والمربي الفاضل والمدير السابق لثانوية الخرج الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة.
ومن المقرر أن تقام صلاة الميت على الشيخ بعد صلاة العصر، غداً الخميس 17/ 09 /1442هـ في مقبرة النسيم بالرياض.
جدير بالإشارة أن الشيخ عبدالله الخليفة، رحمه الله ، من أعلام التربية والتعليم بمحافظة الخرج ؛ حتى إن ثانوية الخرج كانت تعرف بثانوية ابن خليفة لشهرته وعلو شأنه، وتتلمذ على يديه الكثير من أبناء الخرج وخارجها، كما تولىرئاسة هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الخرج، و رئاسة جمعية تحفيظالقرآنبالخرج ، وأسس – رحمه الله – مركز العناية بالمصاحف المستعملة عام 1426 هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون».
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ عبد الله الخليفة والصلاة عليه غداً بمقبرة النسيم بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.