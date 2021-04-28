شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال انتهاء مدة عقد الإيجار.

وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال” انتهاء مدة العقد” يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) باسم المتقدم بالطلب، حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وكان أحد المستفيدين من الدعم قد استفسار عن الإجراء حال انتهاء العقد في حساب المواطن.