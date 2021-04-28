شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»:ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في شارع رئيسي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بأحد الشوارع الرئيسية بشمال الرياض، معرضاً حياته والآخرين للخطر. وأكد “المرور” أنه تم ضبط قائد المركبة وتبين أنه مواطن، في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»:ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في شارع رئيسي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.