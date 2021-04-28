شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار المملكة بإيقاف الإرساليات.. تكدس الفواكه والخضار بأسواق لبنان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تكدساً كبيراً للفواكه والخضار في أسواق لبنان مع انخفاض أسعارها بشكل كبير بعد قرار المملكة بإيقاف الإرساليات ومنع استيراد أي فواكه أو خضروات من لبنان.

يذكر أن المملكة قررت قبل أيام منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.

ودخل القرار حيز التنفيذ “ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الماضي لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها”.