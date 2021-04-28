بالأسماء.. وزير البيئة يصدر موافقة بتخصيص عدد من المواقع لتكون متنزهات بـ«الحريق»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، موافقة بتخصيص عدد من المواقع في محافظة الحريق لتكون متنزهات برية بالمحافظة ومراكزها. وتأتي الموافقة بناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير البيئة نظاما واستنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم ٢٢٤٣٥ وتاريخ ٧-٥-١٤٣٧ ه ، القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت اشرافها ولما تقتضيه الحاجة، حيث تمت الموافقة على تخصيص المواقع التالية: ١–منتزه شعيب السلاميه بمركز نعام بمساحة (١٥.٤) مليون م٢. ٢–متنزه اسفل عولان -جنوب ، بمساحة قدرها(٨.٤ )مليون م٢. ٣–متنزه اسفل عولان – شمال ، بمساحة قدرها (٩.٤)مليون م٢. ٤–منتزه اسفل الدخيل -جنوب،بمساحة قدرها (٥) مليون م٢. ٥–متنزه اسفل الدخيل -شمال، بمساحة قدرها (٢.٩)مليون م٢. ٦–منتزه شعيب الثميلة بالحريق بمساحة قدرها ( ٢)مليون م٢. ٧–منتزه شعيب البكير بالحريق بمساحة قدرها(١.٥) مليون م٢. ٨–المنتزه الوطني في شعيب البكر بالحريق، بمساحة قدرها(٢.٤) مليون م٢. ٩–مشتل الحريق في حنو الهتيم الواقع في جنوب الحريق. وتقدر مساحة جميع المواقع المخصصة في المحافظة ومراكزه بحوالي (٤٧)مليون م٢ ،وستخصص هذه المواقع لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ الاراضي وتسجيلها باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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