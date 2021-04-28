قطر تعلن تأييدها لدعوة ولي العهد السعودي بشأن إيران

دبي - محمود عبدالرازق - قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "قطر تؤيد دعوة ولي العهد السعودي، لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس والمبادئ الخاصة بحسن الجوار والحوار بما في ذلك مع إيران".

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وتابع في تغريدته "التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران".

وكان ولي العهد السعودي قد أثنى في مقابلة مع برنامج "الليوان" عبر قناة "روتانا السعودية" ونقلته قناة "العربية"، قد أثنى على إيران، واعتبرها "دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جدية ومميزة مع إيران".

وأكد محمد بن سلمان، أنه لا يريد أن يكون وضع إيران صعب، على العكس يتمنى أن تكون إيران مزدهرة وتنمو.. ويكون لدينا مصالح فيها ولديهم مصالح في السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار".

​وبعد ذلك كشف محمد بن سلمان سبب الخلاف مع طهران قائلا، "إشكالياتنا مع إيران هي تصرفاتها السلبية سواء برنامجها النووي أو دعمها لمليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها". مؤكدا "نعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات".

وأردف قائلا، "نتمنى أن نتجاوز هذه الإشكاليات وتكون هناك علاقة طيبة فيها منفعة للجميع".