الخرطوم تنفي وجود تأكيد رسمي لتجميد التعاون العسكري مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم - سبوتنيك. وقال المنصور بولاد في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "ليس لدينا تأكيد رسمي حول أنباء تجميد السودان التعاون العسكري مع روسيا"، وذلك بعد تقارير صحفية نقلت عن مصدر عسكري سوداني قرار الخرطوم بتجميد بناء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر.

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وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق ياسين إبراهيم ياسين، قد صرح منتصف الشهر الجاري بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني "يستنكر ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية... جازما بعدم دقة تلك المعلومات".

كانت السفينة الحربية الروسية "أدميرال غريغوروفتيش"، دخلت ميناء بورتسودان، أواخر شباط/ فبراير الماضي؛ كما دخلت إلى الميناء الفرقاطة "ستويكي 545"، في آذار/مارس الماضي.

وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان، في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عاما.

ووفقا لاتفاقية إنشاء نقطة دعم لوجستي للبحرية الروسية في السودان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛ لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من أربع سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.