وكالة: السعودية تغلق 8 مدارس تركية في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزارة التعليم السعودية، أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في كلّ من تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابياً بقرار الإغلاق.

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وأفادت الوكالة التركية بأن مسؤولي الوزارة السعودية أجروا زيارات إلى المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوهم شفيها بقرار الإغلاق بحلول نهاية العام الدراسي.

ولفتت الوكالة إلى أن قرار إغلاق المدارس التركية سيشمل المدارس في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت "الأناضول" أنها اطلعت على البيان المرسل للمدارس التركية، وأنه سيتم تقديم تسهيلات لتسجيل طلاب المدارس التركية في أي مدارس أخرى.

وأوضح مراسل "الأناضول" أن أكثر من 2256 طالبا في المدارس التركية في السعودية سيتأثرون بقرارات الإغلاق، نظرا لعدم تمكنهم من اللغة العربية بالدرجة الكافية.

​ورصد التقرير المدارس التركية التي تم إغلاقها على نحو التالي:

- المدرسة التركية العالمية في الرياض

- المدرسة التركية العالمية في جدة

- المدرسة التركية العالمية في تبوك

- المدرسة التركية العالمية في الدمام

- المدرسة التركية العالمية في الطائف

- المدرسة التركية العالمية في أبها

- المدرسة التركية العالمية في مكة المكرمة

- المدرسة التركية العالمية في المدينة المنورة.

ولم يصدر أي بيان من وزارة التربية والتعليم السعودية أو أي مصدر رسمي سعودي، للتعليق على تلك التقارير التركية.