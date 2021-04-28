دبي - محمود عبدالرازق - علق على هذا الموضوع، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إذ قال: "تعمل على هذا الموضوع لجنة (5+5) المجتمعة حاليا في سرت مع رئيس المجلس الرئاسي لاستكمال وبحث كل هذه المواضيع".

الجيش الوطني الليبي يكشف لـ"سبوتنيك" خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

وأضاف اللواء المحجوب: "لا يوجد مشاكل داخل المؤسسة العسكرية، وإنما المشكلة الأساسية هي المجموعات المسلحة، لأن القوات المسلحة قائمة بشكل شرعي وتكليف من البرلمان، وهذا العمل يحتاج إلى جهد لأن المسألة معقدة فيها تدخلات دول خارجية، وأيضا محاولات من الداخل لتنظيم جماعة الإخوان، ولكن بكل الأحوال توجد جهود حثيثة للخروج من هذه الأمور والتوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الدول الراعية لمخرجات برلين لأن هناك إرادة دولية وفاعلة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا مثل فرنسا ومصر لما له أهمية في تحقيق الأمن الجماعي".

وحول أهم أهداف المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة تابع اللواء المحجوب: "إعادة الأمن والأمان إلى ليبيا وتحقيق السيادة وتأمين الانتخابات بشكل يكون فيه بإمكان الليبي أن يختار من يشاء وما يريد بشكل حر وديمقراطي ونزيه".