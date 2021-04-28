السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من بعثة "يونيسفا"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بنائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

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وخلال اللقاء، أكد الجانبان "عمق ومتانة العلاقات الثنائية التكاملية التي تربط بين جمهورتي السودان وجنوب السودان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات".

وناقش اللقاء وضع بعثة "يونيسفا"، وأكدت الوزيرة السودانية "أهمية استمرار البعثة لحفظ الأمن بالمنطقة وضرورة سحب القوات الإثيوبية منها واستبدالها بقوات أخرى".

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا في ظل النزاع على مناطق حدودية بين البلدين، فضلا عن الخلافات حول سد "النهضة" الإثيوبي على النيل الأزرق.

وقوات "يونيسفا"، تأسست عام 2011، بهدف رصد التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان في منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تقطنها قبائل "المسيرية" العربية، وقبائل "الدينكا" الإفريقية.