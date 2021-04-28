شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لدى ليبيا يؤكد أهمية إجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى ليبيا يوم الإثنين الماضى للقاء أطراف ومسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق الي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وعقد المبعوث الخاص كوبيش اليوم الأربعاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى مستهلاً بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث جدد كلاهما التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددت وزيرة الخارجية الليبية على ضرورة سحبهم في إطار واضح وجداول زمنية واضحة.

كما أوضحت وزيرة الخارجية الليبية الحاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

واتفق المبعوث الخاص لدى ليبيا ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، بما في ذلك من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم وإعادة توطينهم، ومن خلال عمل صناديق وبرامج وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي على نحو أفضل.

وتصدر المناقشات التي جرت خلال اجتماع المبعوث الخاص بنائبي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم في طرابلس الوضع الأمني ​​الإقليمي وأثره على الاستقرار في ليبيا والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فتح الطريق الساحلي بالإضافة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك التحضيرات لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

ورحب المبعوث الخاص بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وحث على تعيين وإدماج النساء بما في ذلك في قيادة المفوضية، وعرض دعم الأمم المتحدة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.

وشدد على أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل أمر بالغ الأهمية لانتقال ليبيا نحو الوحدة والديمقراطية والاستقرار والازدهار، وحث في هذا الصدد المؤسسات والأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب، على الارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي والإسراع في استكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازمين.

وتوافق النائبان وأكدا على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية في البلاد من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخاصة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وطالبا بدعم دولي لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وتبقى المصالحة الوطنية من أولويات الرئاسة وسيتم تنفيذ هذه العملية من خلال المفوضية العليا للمصالحة الوطنية التي تم إنشاؤها حديثاً وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما التقى المبعوث الخاص بنائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح حيث ناقشا الوضع الأمني في البلاد ولا سيما في جنوب ليبيا خاصة في ظل التطورات الأخيرة في تشاد.

وطلب نائب رئيس الوزراء دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا. كما جرت مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني للبلدات والمدن الجنوبية من خلال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

وفي ختام برنامج اجتماعات اليوم، استقبل رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، المبعوث الخاص، يان كوبيش، الذي أطلعه على زياراته الأخيرة والمحادثات التي أجريت في عواصم مختلفة لدعم جهود السلام في ليبيا.

وجرت مناقشة قراري مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً وسبل تنفيذهما، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإرسال مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة. كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية والخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل والميزانية فضلاً عن مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة لدعم الشعب الليبي. كما ناقش المبعوث الخاص ورئيس الوزراء الدبيبة الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة عقب التطورات الحاصلة في تشاد.