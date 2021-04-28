إسبانيا: تسجيل أول حالة إصابة بكورونا المتحوّر في الهند

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة في مملكة إسبانيا اليوم الأربعاء عن تسجّيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحوّر في الهند.

وكانت أسبانيا أعلنت فرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهند، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء وسيتم تطبيقه على الأشخاص الذين سافروا عبر دول ثالثة نظرُا لعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين إسبانيا والهند.

وأضافت مونتيرو – في مؤتمر صحفي عقب اجتماع إسبوعي لمجلس الوزراء – أن هذا الإجراء اعتمدته البلاد بالفعل تجاه المسافرين القادمين من الدول التي تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس فيها.

وقد فرضت إسبانيا حجرا صحيا لمدة 10 أيام على الركاب القادمين من البرازيل وبيرو وكولومبيا، بالإضافة إلى تسع دول في أفريقيا بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزمبيق.

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس لايا أن إسبانيا سترسل في وقت لاحق من هذا الإسبوع أكثر من 7 أطنان من المساعدات الطبية إلى الهند لمساعدتها في التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن إسبانيا قد تضررت بشدة من الوباء، حيث سجلت ما يقرب من 78 ألف وفاة من حوالي 5ر3 مليون حالة إصابة.