هنأ القيادة الرشيدة .. د. الراجحي: رؤية المملكة 2030 توجت إنجازات الوطن التنموية

الكويت - هبة التوبجي - رفع رجل الاعمال الدكتور يوسف بن صالح الراجحي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على السير في تحقيق رؤية المملكة 2030 وما حققته من منجزات تنموية مبشرة في سنواتها الاولى.

وأكد الدكتور الراجحي أن رؤية 2030 توجت إنجازات الوطن التنموية بما حققته من نجاحات بتوفيق المولى عز جل، ثم بالإرادة السامية لخادم الحرمين الشريفين، والإدارة والتخطيط والقيادة الحكيمة لسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، حيث حققت المملكة في خمس سنوات منجزات تنموية شملت مسارات اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز مجالات التطوير والتحديث بما يتناسب ومكانة المملكة محليا واقليميا وعالميا.

وقال الدكتور الراجحي من مكاسب رؤية المملكة 2030 كشفها عن قدرة الشعب السعودي في التفاعل مع طموحات قيادته في جميع مسارات التحول الوطني.

وفي ختام تصريحه سأل المولى جلت قدرته أن يديم على بلادنا الغالية قيادتها الحكيمة الساعية لمصلحة ورقي الوطن ورفاهية المواطن وان يديم على الوطن أمنه واستقراره