رائحته بعد الموت تكشف تفاصيل مفزعة... ماذا فعلت الكلاب الشرسة بصاحبها في مصر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، حدثت وفاته جراء تعاطيه جرعة مخدرات، وقيام الكلاب التي يربيها معه بالشقة بنهش رأسه ورقبته.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من بعض الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة عزبة صقر ببندر السنبلاوين.

وعقب انتقال رجال الأمن إلى مكان الواقعة تبين وجود جثة شخص يدعى أمين أحمد محمد على، ويشتهر باسم "أمين التُربش" يبلغ من العمر 40 عاما على سرير حجرة نومه يرتدى ملابسه كاملة.

وبالفحص للموقع اتضح أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة، نظرا لسلامة جميع الأبواب والنوافذ وعدم وجود أي بعثرة بمحتويات الشقة.

وعثرت قوات الأمن على لفافة صغيرة تحوي مادة تشبه جوهر الهيروين المخدر، الأمر الذي يشير إلى أن الوفاة جاءت بسبب تعاطي المخدرات.

كما عثر في الشقة على عدد 3 كلاب شرسة داخل الشقة، وتبين وجود آثار دماء على فمها، وتم التحفظ عليها.