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بأربع صفات يعلق محمد بن زايد على مقابلة محمد بن سلمان

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دبي - محمود عبدالرازق - نشر ابن زايد تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، أشاد فيها بمقابلة ، مستخدما أربع صفات رئيسية للإشادة بالمقابلة،: "متزنة – عميقة – حكيمة – طموحة".

​وقال محمد بن زايد في تغريدته: "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير ... عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم".

وأضاف ابن زايد "أثبت ولي العهد السعودي أنه قيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها. وأسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".

وكان ولي العهد السعودي قد أجرى مقابلة حظت بمتابعة واسعة في الوطن العربي، خلال حديثه مع برنامج "الليوان" المذاع على فضائية روتانا خليجية، وبثت المقابلة قناة "العربية" بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، لتنويع مصادر الدخل بالمملكة والتخلي عن الاعتماد على النفط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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