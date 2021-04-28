بأربع صفات يعلق محمد بن زايد على مقابلة محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - نشر ابن زايد تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، أشاد فيها بمقابلة ولي العهد السعودي، مستخدما أربع صفات رئيسية للإشادة بالمقابلة،: "متزنة – عميقة – حكيمة – طموحة".

​وقال محمد بن زايد في تغريدته: "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان... عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم".

وأضاف ابن زايد "أثبت ولي العهد السعودي أنه قيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها. وأسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".

وكان ولي العهد السعودي قد أجرى مقابلة حظت بمتابعة واسعة في الوطن العربي، خلال حديثه مع برنامج "الليوان" المذاع على فضائية روتانا خليجية، وبثت المقابلة قناة "العربية" بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030، لتنويع مصادر الدخل بالمملكة والتخلي عن الاعتماد على النفط.