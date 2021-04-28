النقل: توقيع مذكرة تفاهم مع “هواوي” لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: وقعت وزارة النقل مع شركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز تبني تقنيات وأساليب التنقل الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك لبحث فرص استخدام تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعد هواوي أحد الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

‎وتم توقيع المذكرة بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي،ورئيس مجموعة أعمال “هواوي إنتربرايز” لقطاع المشاريع والمؤسسات في هواوي الشرق الأوسط ديفيد شي .

‎ومثل وزارة النقل بتوقيع المذكرة وكيل وزارة النقل للتخطيط و المعلومات الدكتور منصور التركي، و مثل شركة هواوي المدير العام لقطاع الأعمال في المملكة ديفيد تاو .

‎وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هواوي الحلول المقترحة لوزارة النقل في مجالات الأتمتة والبيانات الضخمة والرقمنة، كما ستساهم هواوي في تقديم حلول التنقل المشترك والاستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في تطوير نظام النقل الذكي وقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة.

‎من جانبه بين وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات الدكتور منصور التركي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرص منظومة النقل على تبني أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين أداء القطاع في نقل البضائع والركاب وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أن تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء سيحسن من أداء المنظومة لوجستيًا والذي يصب بشكل مباشر برفع ترتيب المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي والتجارة عبر الحدود، وذلك لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.

كما أكد أن هذه الاتفاقية ستسهم بمشيئة الله في المستهدفات المرتبطة بتحسين جودة الحياة في المملكة من خلال بحث تطبيق أحدث أنظمة التنقل الذكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في منشآت المنظومة من مطارات و محطات قطارات عن طريق بحث تطبيق أحدث ممارسات الأتمتة وإنترنت الأشياء في عملياتها، بالإضافة إلى زيادة التكامل بين أنماط النقل لتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل إجمالي الوقت المستغرق للرحلات، وهو ما دعى أن نحرص على أن تكون هذه المذكرة مع شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل هواوي.

‎الجدير بالذكر أن وزارة النقل تستهدف تعزيز تبني التقنيات الحديثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.