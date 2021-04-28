شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة «نيسان Pathfinder» لخلل قد يؤدي لوقوع حادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 3,405 مركبات نيسان “Pathfinder” موديل 2015-2014.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي لاحتمالية استمرار عمل ضوء الفرامل حتى في حالة عدم استخدامه، بإلإضافة إلى إمكانية تحريك ذراع ناقل الحركة دون الضغط على دواسة الفرامل مما قد يؤدي إلى خطر وقوع حادث.

وشددت على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلالrecalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.