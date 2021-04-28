مختبرات بايونتيك تؤكد ثقتها من فاعلية لقاحها "فايزر" ضد المتحور الهندي لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت مختبرات بايونتيك ثقتها من فاعلية لقاحها "فايزر" ضد المتحور الهندي لكورونا.



وقال مؤسس مختبرات بايونتيك ومديرها أوغور شاهين، الأربعاء، إنه "واثق" من فاعلية لقاحه الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

ورغم أن "اختبارات" ما زالت جارية، فإن "المتحوّر الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين" من ذلك، وفق ما أضاف "شاهين" في مؤتمر صحفي افتراضي.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة فيروس كورونا المتحورة الهندية التي يشتبه أنها مسؤولة عن إغراق الهند بأزمة صحية، رصدت في "17 دولة على الأقل".

وقالت المنظمة، إن النسخة "بي.617.1" المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحوّرة الهنديّة، رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

في الأيام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا في الإصابات.