بغداد: لمركز العمليات المشترك مع روسيا وسوريا وإيران دور فتاك في محاربة الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Joint Operations Command

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن دور فعال وفتاك لعمل المركز الرباعي المشترك مع روسيا وسوريا وإيران في تبادل المعلومات ضد الإرهاب.

وأوضح الخفاجي، قائلا: إن هذا المركز مهم وفيه دور مهم أيضا لروسيا، ويسهم إسهاما كبيرا في استتباب الأمن والتنسيق ما بين القطاعات الأمنية العراقية.

وأضاف، لذلك نحن نعتقد أن دور هذا المركز مهم جدا في تبادل المعلومات بالتنسيق ما بين القوات الأمنية مع ثلاث دول "روسيا وسوريا وإيران".

ونوه الخفاجي، إلى أن ضباط الدول الثلاث، موجودين ويعملون مع الضباط العراقيين في المركز الرباعي.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن عمل المركز الرباعي أسهم إسهاما كبيرا في توفير الكثير من المعلومات ضد التنظيمات لإرهابية.

يلفت إلى أن مركز تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، بتبادل المعلومات بين العراق، وروسيا، وسوريا، وإيران، أعد وشكل في سبتمبر/ أيلول، عام 2015، أي بعد عام من سيطرة "داعش" الإرهابي، على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، شمالا وغربا.

ومهمة المركز الذي تستضيفه بغداد، تتمثل في جمع وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب وتسليم المعلومات بشكل سريع إلى رؤساء هيئات الأركان في الدول المعنية.

وتمكن العراق، من القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، واقتلاعه من كامل الأراضي، وأخرها الوقعة على الحدود الدولية مع الجارة سوريا، في صحراء الأنبار التي تشكل ما يقارب 25 في المئة من أرض البلاد.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية، عمليات نوعية مستمرة يوميا في تدمير فلول "داعش" وخلاياه النائمة ومخلفاته في مختلف مدن شمال وغربي البلاد.