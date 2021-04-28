أمير قطر يتضامن مع الهند في مواجهة تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

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وخلال الاتصال بحث أمير قطر مع مودي آخر تطورات جهود البلدين في مكافحة فيروس كورونا المستجد وسبل التعاون المشترك في الحد من انتشاره والوقاية منه.

واستعرض القائدان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

أعرب أمير قطر عن خالص التعازي في ضحايا الوباء في الهند، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل .

يأتي هذا في الوقت الذي وصفت فيه وكالة "بلومبرغ" الأوضاع في الهند ومستشفياتها بـ "حالة حرب"، وذلك في ظل العجز عن استقبال مزيد من مرضى كورونا.

ومع تفاقم الوباء في الهند يفترش المرضى مداخل المستشفيات على أمل الحصول على رعاية طبية.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم، وفاة ما يزيد عن 3 آلاف شخص بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 201 ألف و187 شخصا.

وشهدت الهند تسجيل 18 مليون إصابة بكورونا، بينها 360 ألفا في الساعات الـ24 الماضية. وخلال أبريل/ نسيان الجاري وحده سجلت 6 ملايين إصابة بكورونا.