دوريات روسية ومساعدات إنسانية لتثبيت وقف النار في القامشلي السورية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - فقد واصل الجانب الروسي بذل جهوده لحل الأزمة في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، حيث اندلع صراع بين السكان العرب والأكراد.

وهو تمكن تحقيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع، من خلال جهود مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

ومن أجل منع الاستفزازات، تقوم دوريات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء المدينة بدعم من الطيران التابع للقوات الجوية الروسية.

وبالتزامن مع ذلك، قام مركز المصالحة بتوزيع 440 حصة غذائية. كما قدم الأطباء الروس المساعدة الطبية اللازمة للسكان المحليين.

منذ بداية عملية التسوية من قبل مركز المصالحة الروسي، تم تنفيذ 2825 نشاطا إنسانياً، حيث بلغ الوزن الإجمالي للبضائع الإنسانية المقدمة أكثر من 4.9 ألف طن.