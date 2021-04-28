العراق يطلق مشاريع لإعادة إعمار عاصمة الحضارة الإسلامية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، إعلانها انطلاق مشاريع إعمار مدينة سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرحت رئيس اللجنة، سميعة الغلاب، بأن "لجنة الثقافة باعتبارها عضوا في اللجنة المشرفة على تنفيذ قانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، زارت المدينة التاريخية المقدسة، والتقت بمحافظ صلاح الدين من اجل اطلاق المشاريع التي حددها القانون".

وأضافت أن "مشاريع الإعمار ستشمل جميع مفاصل المدينة وأزقتها، فضلا عن البنى التحتية والسياحية وتوفير جميع الخدمات لزوار المدينة".

وفي وقت سابق، أعلن مفتش الآثار والتراث في محافظة الديوانية العراقية، باسم الشمري، عن التوصل إلى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة.

وقال الشمري في بيان، أمس الثلاثاء: "جرى الاتفاق مع الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع في الديوانية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة"، وفق موقع "السومرية" المحلي.

وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل عددا من المراحل، فالمرحلة الأولى ستكون لحماية المدن الأثرية والمواقع النائية، وفي حال نجاح هذه التجربة سيتم تعزيز الحماية إلى مناطق أوسع".

وأعلن الشمري، في شهر فبراير/ شباط الماضي، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة، ومن خلال أعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة، إضافة إلى قطعتين أثريتين تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية قبل إرسالها إلى المتحف العراقي.