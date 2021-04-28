رئيس إقليم كردستان يبشر بدستور جديد يضمن حقوق الجميع

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل بارزاني سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار، اليوم الأربعاء، الذي يزور إقليم كردستان للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه، بحسب موقع "رووداو".

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وأوضح نيجيرفان، الدور الهام لمسيحيي إقليم كردستان والعراق، وسلط الضوء على أن المسيحيين مكون أساسي ورئيسي في الإقليم ولديهم دور واضح في خدمته وبنائه و تطويره، ويتمسكون بثقافة التعايش المشترك، مشددا على أن الدستور المرتقب لإقليم كوردستان يضمن حقوق كافة المكونات.

ولفت نيجيرفان إلى الأهمية التي يوليها إقليم كوردستان للعلاقات مع الفاتيكان، ووصف زيارة البابا فرنسيس للعراق وإقليم كردستان بـ"الحدث التاريخي".

وأعرب عن أمله أن تكون دافعاً لعودة المسيحيين إلى وطنهم، عقب هجرة أعداد كبيرة منهم بسبب الحرب.

من جانبه نقل سفير الفاتيكان شكر وتقدير بلاده لإقليم كردستان، الذي فتح أبوابه للاجئين والنازحين المسيحيين مع غيرهم، مشيراً إلى الاحترام والتقدير الذي يكنه الفاتيكان لموقف الإقليم، وثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.