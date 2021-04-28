مصر توقع اتفاقا لإنشاء مجمع للبتروكيماويات بقيمة 7.5 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Press service of the Suez Canal
وأوضح البيان، أن التوقيع تم بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات و "بتكلفة استثمارية 7,5 مليار دولار أمريكي".
من جانبه، أكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن هذا المشروع الطموح يعد واحدا من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وأنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية.
الجدير بالذكر، أن شركة التنمية الرئيسية هي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة، وتعمل على تنمية وتطوير مساحة 20,4كم2 من أراضي منطقة السخنة.