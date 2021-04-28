وصول إحدى فرق النخبة إلى شرق العراق لقطع دابر الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي قال في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة العمليات تواجدت اليوم في ديالى شرقي البلاد بعد تعرضها لخروقات أمنية.

وأضاف، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، توجهت قيادة العمليات إلى ديالى وشكلت لجنة لمعرفة أسباب الخرق الأمني الأخير.

وأضاف، أن اللجنة اتخذت عدة قرارات، واليوم قيادة العمليات أشرفت على توزيع قطعات قوات "الرد السريع" وكلفتها أيضا فتح بعض الطرق في ديالى.

وأكد المتحدث، أن توزيع القوات وفتح الطرق، يهجف لتجفيف منابع الإرهاب ومنع الإرهابيين من التنقل في المناطق.

وشرعت قوة من فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى شرقي البلاد، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي تلقته "سبوتنيك" يوم أمس الثلاثاء، بواجب بحث وتفتيش عن المطلوبين حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في أحد البساتين وفق أحكام المادة 413 ق. ع، من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الخميس الماضي 22 نيسان/إبريل الجاري، مقتل مدني واثنين من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي البلاد.

وقالت الخلية : "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات "داعش" الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الأولى بعجلة مدنية والثانية بدورية للشرطة".

وأضافت، أن "التفجير أدى إلى مقتل مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".