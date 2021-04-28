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الرئيس اللبناني: لا نقبل أن يكون لبنان معبرًا لما يمكن أن يسيء إلى المملكة

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا يقبل أن يكون لبنان معبرًا لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عمومًا وإلى المملكة العربية ودول الخليج خصوصًا، نظرًا للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائمًا إلى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها.

وقال خلال استقباله وفدًا من أعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله :” المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهدًا كبيرًا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح”.

من جهته شدد وزير الصناعة عماد حب الله، على أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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