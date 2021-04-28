ولي العهد: مصلحتي أن يكون الوطن عزيزًا والمواطن راضيًا.. وضريبة 15% مؤقتة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حول سؤاله عن برميل النفط الجديد، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية، نريد براميل كثيرة، برميل نفط من النفط، وبرميل نفط من الداون ستريم في قطاع البتروكيميكالز والصناعات التحويلية وإلى آخره ونريد برميل نفط من صندوق الاستثمارات العامة ويحقق إيرادات، وأيضًا إيرادات مختلفة تماما حتى يكون فيه تنوع في الاقتصاد.

وعن النسبة التي ستذهب لخزينة الدولة حيث كانت 3 % الإيرادات، أجاب سموه بقوله: صحيح، كانت ربحية الصندوق ما بين 2 و 3 %، الآن الصندوق يستهدف 6 أو 7 % وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق. والأهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق من استثمارات داخل المملكة العربية السعودية، قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال، وفي 2020م صندوق الاستثمارات العامة أنفق داخل السعودية 90 مليار ريال في غرين فيلد، استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه 2021م صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 مليارًا، ماذا يعني 160 مليارًا ؟ لو ترى ميزانية الدولة تقريبًا الإنفاق الرأسمالي من الدولة 150 مليارًا.

وأضاف سموه :” اليوم الصندوق ينفق في الاستثمارات الجديدة داخل البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي لميزانية الدولة، معنى ذلك اليوم صندوق تحريك الاقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة، هذه ستستمر في شكل تصاعدي حتى تصل إلى 2030م إلى تقريبا أكثر من400 مليار ريال، في 2030م فقط يصرف الصندوق في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. طبعا سيأتي السؤال أن حجم الصندوق اليوم تريليون وخمس مئة مليار وفي 2030 أربعة تريليونات ريال كيف سيأتي هذا المبلغ وكيف ستنفقونه، عملنا على سياسة في صندوق الاستثمارات العامة أنه يجب أن لا يحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضمانًا هذه الشركة تستمر في النمو.

وتابع سموه قائلًا :” لا أقدر أن أعطيك أمثلة لأنها تؤثر على السوق السعودي بشكل أو بآخر، هذه المسألة قد تكون فيها إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيئًا معينًا لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يومًا واحدًا إلا وتُطرح مثل “علم” أو غيرها من الشركات، هناك أطروحات ستكون هذه السنة وفي السنوات القادمة، أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر منخمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع فكل سنة ويأتيني (ريتموني كاش) من الخارج ونأخذ (هذا الكاش) ونعيد ضخه في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي هذه التي جلبت تسعين مليار ريال السنة الماضية وهي التي ستأتي ب 160 مليار هذه السنة وهذا سيساعدنا بأن تكون بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار ريال في 2030م وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة، واقعيًا السنة هذه صندوق الاستثمارات العامة هو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية.

وعن فكرة أن صندوق الاستثمارات العامة سيغني عن البترول أو أنه سيكون داعمًا غير أساسي، قال سموه: البترول يعني ينتهي، فيتصور خاطئ عند كثير من المحللين أن السعودية تريد التخلص من النفط هذا الأمر غير صحيح تمامًا، نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة فلو سأتكلم مثلًا عن القطاع النفطي لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030 م، الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040 والأقلية يتوقعون أنه في2030 سيبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى2070م لو تنظر من الناحية الأخرى هنا نتكلم عن (الديماند) الذي هو الطلب على النفط لكن عندما أتكلم عن الناحية الأخرى من ناحية (السبلاي) تجده يُفقد أسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط، مثلًا الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون دولة منتجة للنفط بعد عشر سنوات، اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد عشر سنوات لا تكاد تنتج مليوني برميل، الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 ملايين برميل ولن تصل بعد 10 أو 4 سنوات إلا إلى صفر برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل، روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد 19 أو 20 سنة ستنتج مليون أو أقل أو أكثر برميل (فالسبلاي) ينخفض أكثر بكثير من انخفاض الطلب على النفط، الطلب على النفط ينمو لـ 2030 وسينمو إلى 2040 بتوقع أغلب المحللين لكن (السبلاي) ينخفض بعد خمس سنوات تدريجيا. وهذا معناه أنه سيكون على عاتق السعودية لاحقا في المستقبل أن تزيد إنتاجها لتقدير الطلب على النفط وهذا جزء مبشر؛ لكن يجب ألا نعتمد عليه، الجزء الآخر في القطاع النفطي تعرف أنه عندما تروح من (الداون ستريمنق) ربحيتك تزيد، اليوم السعودية تنتج مواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريبا 800 ألف برميل سنويا، نطمح اليوم مع شركة أرامكو أن السعودية في 2030 تنتج 3 ملايين برميل إلى صناعات تحولية مختلفة، فهذا بُعد آخر يحقق نموا كبيرًا جدًا، 3 ملايين برميل أثرها أقل شيء سيكون ضعف البرميل الخام المنتج من النفط، وفي برنامج إنفاق رأسمالي لأرامكو ضخم جدا أعلن عنه في برنامج شريك بقيمة قد تشكل 40 أو 50 % من برنامج شريك. أيضا فلما تنظر إلى أرامكو الفرص اللي عندها في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب اللي عندها ضخمة جدًا، اليوم أرامكو هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم فمعنى ذلك أن أرامكو عندها فرصة إذا عملت محتوى محليًا بصنع السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة السفن في أرامكو ستكون من إحدى أكبر الشركات الصناعية في مجال السفن، وينطبق ذلك على (البايبز) وعلى الأسلاك وعلى القطع المختلفة إلى آخره لو أرامكو حولت جزءا من الطلب حقها لمحتوى محلي، فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70% من إنفاقها الرأسمالي له علاقة في المحتوى المحلي وجزء منه توفره شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفره شركات سعودية مختلفة، فحتى القطاع النفطي، والذي أريد أن أصل إليه، أن الفرص الموجودة فرص ضخمة جدًا وقد تُحدث تغييرًا جذريًا كافيًا.

وأضاف سموه ” الفكرة التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا قطاعًا نفطيًا، نحن نريد أن نزيد فائدتنا من القطاع النفطي من الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا.

وعن أطروحات أرامكو القريبة، أكد سموه أن الأطروحات مستمرة ستكون لأرامكو، لكن الآن ما أقدر أعلن عن تفاصيل، لكن قد يكون في شيء قريب جدا، وقد يكون أيضا فيها بعض البيع لمستثمرين دوليين رئيسيين سيعلن عنها في خلال السنة أو السنتين القادمتين، ولا أريد أن أعطي وعودًا والصفقات التي تتم، لكن الآن هنالك نقاش عن الاستحواذ على 1 % من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة اللي موجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جدا إذا حصلت على 1 % ستعزز صناعات أرامكو السعودية وتعزز الطلب على منتجات أرامكو في الدولة وأيضا الشركة اللي اشترت فيها 1 %،وهناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي.

وعن منافسة للقطاع الخاص، قال سموه : أعتقد أن الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص يعني القطاع الخاص كان يعتاش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمس مئة مليار ريال في السنة الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة. فعندما يبني الصندوق مشروعًا عقاريًا مثل الروشن مشروع إسكان.

وعن المشروع الإسكاني روشن، قال سمو ولي العهد : كان أحد أكبر التحديات هو رفع نسبة الإسكان وأكبر مطلب للمواطن وكانت عندنا نسبة الإسكان متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي وهو 60 % وكنت قلقًا، المرحلة نعيد فيها هيكلة نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها كاملة وتحديات إعادة هيكلة وزارة والإسكان ولا نستطيع تحقيق إنجازات في وقت قصير أربع سنوات الماضية، وقد تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق الاستعدادات نظرًا لحجم التحدي، ننشئ شركة روشن خصوصا عندما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقعة للعشر السنوات القادمة قد تتجاوز أربعة ملايين وحدة سكنية، روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشأت بربحية متدنية للغاية 22.5 % على ثلاثة % لتكون لمواطنين في حال ما استطاعت وزارة الإسكان لتحقق العمل المطلوب منها بناء على ما رسم ،أنشئت الشركة من حسن الحظ و وزارة الإسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها، لدينا مستهدفات بشركة روشن إلى 2030 لتقديم مليون وحدة وطنية سكنية تقريبا هذا كان الهدف الأول ، الهدف الثاني من روشن وللأسف يعني أكثر 95 % من المطورين العقاريين بدائيين للغاية، يعمل المخطط ما يوصل الصرف الصحي وما يوصل الماء والكهرباء والاتصالات ويبيعك المخطط بدون أي خدمات، يشتري المواطن يبني بيته ونبدأ نعاني، المواطن يطلب حفريات، شوارع سيئة، خدمات سيئة في الحي، ما فيه شك أن البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدًا يضع (ستامبد) نفس الستامبد الطبيعي الذي يعمل بالدول المتقدمة في أنحاء العالم وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن، وشركة روشن ستبني 25 % من الطلب في السعودية لكن القطاع الخاص لا أحد يشتري منه اذا ما طبق نفس المواصفة التي تطبقه نفس شركة روشن، طبعًا ارتفعت ربحية روشن، عدة مستهدفات ارتفعت ربحية روشن 7 % وأكثر بمشاريعها الإسكانية هذا هدف آخر (لستاندر)، وهذه الفكرة ليست جديدة ، كانت مطروحة وقت الملك فيصل وبداية الملك خالد والأمير مساعد بن عبدالرحمن وفيه من عارض بعض الوزراء والمسؤولين لإتاحة المجال للقطاع الخاص ورفضت فكرته بسبب ذلك الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة والخدمات السيئة التي تقدم للوحدات السكنية والوحدات العقارية للمملكة العربية السعودية لو عملت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم لكن أن تأتي اليوم خير من ألا تأتي أبدًا، اليوم شركة روشن استهدفت التطوير العقاري في المملكة لتلبية جزء من المطلب الموجود .

وعن الميزة من الشراء من روشن أكد سمو ولي العهد أنك لم تشتر وحدة سكنية بتكلفة معقولة مقارنة بالصندوق العقاري الآخر لكن واصل ماء وكهرباء وصرف صحي وهناك ممشى وكل الخدمات التي يحتاجها في الحي، فما تخرج من إطار الحي إلا فقط لأداء عملك أو الاستمتاع لمكان آخر.

وعن اهتمام سموه بالبيئة استثماري وكبير جدا للغاية سواء داخل المملكة أو خارج المملكة وإضاعة مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة ، قال سموه :” جزء البحر الأحمر جمالها هي البيئة يعني السائح عندما يزور البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد أن يستمتع في البيئة يريد شاطئا نظيفا يريد شعبا مرجانية حية يريد مياه نظيفة يريد ثروة سمكية جيدة، إذا دمرت البيئة أنت دمرت كل فرص السياحة ، السياحة قائمة على خدمات فعلية ومواقع تاريخية أثرية وبيئية، هذا جانب ، الجانب الآخر يمكن يعرفه من هم في جيلي أو جيل ما قبلنا كانت مثل حجم العواصف الرملية أقل بكثير قد تكون أقل 70 % من أن يعاني منه اليوم هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار التي نستنشقها في فترات وأيام كثيرة من أيام السنة تأثر على الوضع الصحي بتكلف القطاع الصحي تكاليف كبيرة جدا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة الى طبيعتها بالشكل السابق .

وأضاف سموه :” انخفض الغطاء النباتي في السعودية خمسين سنة الماضية تقريبا 70 % فكان هناك مستهدف وهو رفع الغطاء النباتي إلى 200 % في 2030 والعودة إلى وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه في الأربع سنوات الماضية أنه ارتفع الغطاء النباتي 40 % وكان له أثر بانخفاض العواصف الرملية بنسبة 30 % أو أكثر كان له أثر كبير جدا لزيادة منسوب الأمطار السنوات الماضية لأن الغطاء النباتي يزيد الأكسجين والأكسجين يساعد السحب المارة مع تكوين الأكسجين الذي يحدث من الغطاء النباتي يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار وهذا لاحظناه أواخر السنتين الماضيتين بسبب رفع الغطاء النباتي 40 % تم طبعا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشي، وعودة على مركز الحكومة وزارة المياه لا تستطيع أن تعمل فيها شيئا بدون إستراتيجية واضحة مع كل الجهات ، فكانت وزارات العمل والبيئة والداخلية ووزارات عدة بتحقيق كل هذه المستهدفات مثلا في الداخلية أنشئ القطاع الأمني البيئي للمحافظة على البيئة وسنت قوانين لمنع الاحتطاب، مما ساعد على رفع الغطاء النباتي إلى 40 %، هذه المستجدات وجدت فرصًا مختلفة جدا بتجارب عملت في مناطق المملكة أهمها التجارب في الهيئة الملكية في مدينة الرياض كان هناك أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريالًا لكل شجرة وفقط كل ثلاث سنوات الأولى أو كل سنه شهر مرة، ثلاثة أشهر مرة والسنة الثالثة مرتين بالسنة فقط ، بعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة فهذه ولدت طموحًا أكبر لو وضعنا مبلغًا معينًا سنويا كم نستطيع أن نغرس شجرة في السعودية حتى نصل إلى مستهدف عشرة مليارات شجرة، طبعًا (البتجت) هو الذي يحكم هل حقق عشرة ؟ أو خلال 30 سنة، لكن هذه ستغير كل الأرقام في الغطاء النباتي بدلًا من 200 % سترتفع أكثر من 1100 على عشرة، وثلاثين سنة حسب ما ننتهي من (بتجت) عشرة مليارات شجرة، فالموارد البيئة كثيرة جدا سواء على المستوى الشعب والشواطئ سواء على مستوى الغابات في جنوب السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو حتى داخل المدن مثل الرياض الخضراء أو الحدائق أو غيرها ، أثرها مباشر على السياحة وعلى جودة الحياه حتى نستقطب رؤوس أموال تريد أن تستقطب عقودًا داخل المملكة وتريد أن تحافظ على العقود السعودية والاستثمارات السعودية فيجب أن تقدم جودة الحياه مميزة وأحد أعمدة جودة الحياه هي البيئة، فالبيئة لها أثر مباشر على كل المستهدفات الاقتصادية للمملكة سياحة جودة حياة استقطاب رؤوس أموال استقطاب عقود إلى آخره.

وأكد سموه أن الأرقام التي نتوقع ضخها داخل المملكة العربية السعودية نتكلم عن 10 تريليونات ريال، وهو سيكون ضخمًا من قبل الحكومة والصناديق التنموية الحكومية التي هي الميزانية السنوية مثل 100 مليار إلى تريليون ريال، هذه تقريبًا تريليون ريال كل سنة، حيث إن كلًا من صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الثقافي وغيره من الصناديق أيضًا، سوف تضخ مبالغ بشكل سنوي مما يقدر بنحو تريليون ريال سنويًا تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه 10 تريليونات، التي كانت موجودة لدينا دائمًا، مبينًا سموه أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ 3 تريليونات ريال، وبرنامج شريك للشركات الضخمة في المملكة العربية السعودية كنا نتفاوض مع أكثر من 30 شركة لنضع معهم سياسات “بيسكلي” لا تصرف أرباحًا، وأرباحك أحولها إلى إنفاق رأس مالي والمساهم فيها يستفيد من القروض من الشركة بدلًا من أن يأخذ 3 % أو 4 % أو 5 % عائدًا يستفيد من 30 % إلى 40 % من حجم النمو في الشركة ويستطيع بيعها إلى 5 % التي ربحها في حجم نمو الشركة ويحقق عائدا الذي هو كان يحققه في كل سنة أو يحتفظ فيها ويستمر في الشركة، فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنها تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئيًا بعدم توزيع أرباح وتحويلها إلى إنفاق رأس مالي؛ مما شكل 5 تريليونات ريال سعودي فهذه 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة جديدة وهذه 5 تريليونات من 24 شركة سعودية وسوف تزداد في المستقبل هذا الكاش كله يخلق فرصًا ضخمة للغاية للقطاع الخاص.

وبخصوص الضريبة قال سموه: ” طبعًا نتكلم عن 15 % .. اتفاق من مجلس التعاون الخليجي أن يكون عندنا ضريبة VAT ما بين 5 إلى 10 % وتكون محفزة بحيث نكون نحن الأقل فالعالم وكما تعرف أن المملكة العربية السعودية ثلث سكانها من غير السعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم سينمو عدد السكان، لكن سينمو أيضًا عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية، مما قد نصل فيه في 2030 أو 2040 إلى 50 % سعوديين و 50 % أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا VAT خاصةً مع فتح السياحة واستهداف 100 مليون سائح في2030 سيكون فيه تسرب كبير جدًا للدعم الحاصل في المملكة العربية السعودية من 5 % و 10 % تضمن أن العائد الذي يستفيد منه الأجنبي في استهلاكه في داخل المملكة العربية السعودية يعود للحكومة والحكومة تنفقه في كل منافع التي يحتاجها السعودي، سواءً في الصحة أو التعليم أو بنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى، الـ 15 % في الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم أجمع في 2020 لايزال النفط يشكل جزءًا رئيسًا من دخل المملكة العربية السعودية ورأينا أن أسعار النفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 كان فيه تحد كبير جدًا إما نقوم بتغيير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في كل أحلامنا للمستقبل أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية في فترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور لنصابها، وكان أحد الإجراءات لكي نتفادى إلغاء جزء كبير من البدلات أو تخفيض الرواتب وغيرها من هذه الإجراءات أن نرفع VAT إلى 15 %، مبينًا سموه أن هذا بلا شك إجراء مؤلم للغاية آخر حاجة بالنسبة لي أن آلم أي مواطن سعودي، مصلحتي أن يكون الوطن عزيزًا وينمو، ومصلحتي أن يكون المواطن السعودي راضيًا كل يوم أكثر من اليوم الذ يقبله لكن دوري أيضًا وواجبي أن أبني له مستقبلًا طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضيه ثلاث أربع سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكانت مجموعة قرارات منها 15 % (VAT) وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومنثم الأمور سوف تعود إلى الطبيعة .. فقط سنعيد توازننا بعد هذه الجائحة ثم نعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل بالقليل سوف تكون خلال سنة وبالكثير سوف تكون خلال 5 سنوات، مؤكدًا سموه أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية.

وبخصوص نهج الدولة وسياستها في زيادة دخل المواطن قال سمو ولي العهد: “ما في شك لكن أنا لدي أولويات قبل الوصول لذلك، أول الأولويات أن يكون لدي مالية مستقرة وقوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جدًا لا نستطيع أن نوفر نموًا فيها في المستقبل .. فأستطيع أن أنفق إنفاقًا عاليًا جدًا و أستنزف مدخرات صندوق الاستثمارات العامة ومدخرات البنك المركزي وخفض معدل البطالة في يوم واحد إلى 3 % ..لكن هل هذا مستدام؟ هذا 5 سنوات وستكون هناك مشكلة أكبر وفيه استنزاف لماليتك ولن تكون لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، فالشيء الأول لابد من المحافظة على مالية متينة مستمرة قوية مستدامة وتؤدي إلى الغرض المطلوب للأبد ، والشيء الثاني أن تحافظ على الاقتصاد أن يستطيع أن ينمو ويستطيع أن ينهض بأدوات بعيدة عن الحكومة ومثل ما ذكرت لك اليوم الذي يقود التنمية في المملكة العربية السعودية هو صندوق الاستثمارات العامة بل حتى الـ24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة تقريبا في السنة هذه فالحكومة 10 تريليونات والشركات 5 تريليونات تقريبًا نصف ما تضخه الحكومة لكن لو تأخذ الإنفاق الرأسمالي للحكومة للسنوات القادمة ترليون ونصف ولو تأخذ الإنفاق الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة تقريبًا 3 تريليونات، فتتحدث عن 4 نصف تريليون و24 شركة سوف تضخ 5 تريليونات ففي 2030 (القاب)، وسوف نستمر بضخ إنفاق مالي على مدى 10 سنوات من ترليون إلى تريليون ونصف لكن الشركات بعد 2030 سوف تضخ بالسنوات التي بعدها 7 تريليونات أو 8 تريليونات ريال داخل الاقتصاد السعودي وصندوق الاستثمارات العامة سوف يضخ بالعشر السنوات التي بعده 5 و 6 تريليونات ريال سعودي وسوف تتحول هذه القيادة إلى هذه القنوات الأخرى التي ستكون مستدامة تنفق وتحقق أرباحًا وتأخذ عائدا وتنفق مرة أخرى بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر.

وعن ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة البنزين، خصوصًا أن المملكة دولة غنية، قال سموه الدولة النفطية ليست الدولة الغنية، الجزائر دولة نفطية والعراق دولة نفطية، هل هي دول غنية، طبعًا الدولة الغنية تقدر بمقدراتك وبمداخيلك الاقتصادية مع تعداد سكانك، صحيح كنا دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان 6 ملايين و7 ملايين نسمة كان عندنا 10 ملايين برميل وعدد السكان قليل جدًا اليوم عندك عشرين مليون نسمة وينمو بشكل كبير جدًا إذا ما وزعنا أدواتنا وحافظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سوف نتحول يومًا بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحافظ على هذه المدخرات ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جدًا ونصل إلى نمو وازدهار مستمر مستدام.

وردا على سؤال بشأن مشروعات البحر الأحمر، وما إذا كانت ستصمم لتصبح (مالديف جديدة) في المملكة، أجاب سمو ولي العهد قائلا “لا بد أن نقدم شيئًا جديدًا في المشروعات التي تقع في البحر الأحمر؛ لنجذب السائح بالخدمات الجديدة والثقافة المختلفة”.

وأوضح سموه أن “المشروعات قُسمت ليقوم بعضها على تراث معماري حجازي، أو طراز معماري من تبوك أو جازان أو عسير. وبعض المشروعات قُدمت على طراز مبتكر، يترجم شكل البحر الأحمر، مثلما أُعلِن سابقًا”

وعن البطالة ، قال سموه:” إننا في الربع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12 % والسنة هذه بإذن الله سوف نكسر حاجز 11 % وصولا إلى 10 % ، مشيرا إلى أن المستهدف في الرؤية هو 7 % .

وأضاف :” 7 بالمئة سوف نحققها قبل ذلك بكثير جدا, نحن نستهدف المعدل الطبيعي للبطالة ما بين سبعة إلى 4 بالمئة، وإذا وصلنا لهذه المستهدفات سنبدأ بالخطوة القادمة.. اليوم في السعودية لدينا فقط 50 في المئة وظيفة جيدة, والباقي وظائف سيئة. ماذا يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة؟ وظيفة جيدة تأكل تشرب وتلبس وتشتري كل الأشياء التي تحتاجها وعندك بيت وعندك سيارة وعندك كل احتياجاتك الرئيسة لكن عندك قدرة على الادخار وقدرة على الإنفاق على الترفيه وقدرة أنك تعيش حياتك سعيدة .. الخمسون بالمئة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب وتأخذ احتياجاتك الرئيسة وعندك بيت بس ما تقدر تدخر وما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليل, فمن يوم ما نوصل لمعدلات البطالة الطبيعية إن شاء الله قبل الرؤية ما بين 7 إلى 4 بالمئة سوف يكون الهدف القادم الذي رفع الوظائف الجيدة من خمسين بالمئة إلى ثمانين بالمئة في المملكة.

وعن برنامج التحول الصحي وهل ستكون الخدمات الصحية بمقابل مستقبلا قال سموه :” نظام الحكم واضح وصريح أن الخدمات الصحية تقدم مجانا للمواطن هي والتعليم .. هذا أمر مسلم فيه ، وبرنامج التحول في القطاع الصحي سيحدث تغييرًا كبيرًا بمستوى الخدمات، نعمل اليوم بمبادرة على وشك الاطلاق والتي هي تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مستشفى غير ربحي مملوك للحكومة بالكامل لكن هدفها غير ربحي ويمول بما يقارب 10 مليارات من ميزانية الدولة ايضا ستحصل على إيرادات من 6 مليارات ريال إلى 12 مليار ريال أضف اليها ميزانية الحكومة مبلغ ضخم جدا 22 مليار ريال سوف نستطيع من خلاله أن نتوسع في الأبحاث وفي فتح الفروع والخدمات بشكل كبير جدا ، وبهدف غير ربحي كل هذه الإيرادات تعود مرة اخرى الى استثمارات صحية داخل المملكة .. ، وجزء من المستشفيات الحكومية ستستمر في وضعها وأخرى ستخصص.

وتحدث سمو ولي العهد عن قطاع السياحة الذي سيوجد 3 ملايين وظيفة من الآن حتى 2030 ، مليون وظيفة منها ستكون وظائف للسعوديين، ومليونين للأجانب بأسباب مختلفة لكن متى ما وجدنا مليون وثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين ومليونين وظيفة لغير السعوديين سنحقق في السنوات التي تليها سعودتها في المستقبل، فالقطاع الصناعي فيه فرص لكن الرقم هو مهم هل البطالة تزداد أو تنخفض لدينا ؟ البطالة انخفضت إذا قدرنا في نهاية السنة هذي نخفض البطالة في خلال الخمس سنوات الرؤية ب 4 % من 14 % إلى 10 % إذًا 4 % في أربع سنوات ستكون من عشر سنوات لكن لا أرغب في إعطاء رقم معين متى ما وصلنا إلى 7 % سنعمل على تحسين الوظائف ورفع دخل 50 % من المواطنين الذين وظائفهم سيئة.

وفيما يتعلق بالتعليم العام والعالي، أشار سموه إلى أن هناك التعليم المجتمعي للمجتمع بشكل عام فهل المجتمع إيجابي هل المجتمع عام ؟ هل المجتمع فعال ويدفعك ؟ ولدينا وسائل التقنية التي تستطيع أن تصل المعلومة بشكل سريع جدًا ونتعلم إلى آخره، فعندما نتحدث عن التعليم العام ، حرصت وزارات التعليم قبل 30 عامًا على تقديم المعلومات يعني مثلًا لو نذهب لمنهج الرياضيات ونقول لأحدهم قبل 30 عامًا أجمع لي هذه المعلومات تستغرق منه 5 إلى 10 سنوات فالحكومة تجمع هذه المعلومات كي تعطينا إياها ، واليوم أصبحت المصادر مفتوحة فالذي نعمل عليه أننا نركز على حجم المعلومة بحيث نقدم المعلومات الرئيسية التي تحتاجها، قراءة، وكتابة، رياضيات، إلخ، والباقي نركز على (الأسكلز) يكون (ريسكلز) بحيث تبحث عن المعلومة كيف تسمي نفسك وقدراتك كيف تخطط للمستقبل إلخ ؟ طبعًا لن تكون في يوم وليلة، برنامج تطوير قدرات الموارد البشرية أطلق أو على وشك إطلاقه والآن سوف يحكي عن هذه التفاصيل ورحلتنا في العشر سنوات القادمة.

أما التعليم العالي فلدينا اليوم تقريبًا خمس جامعات في مؤشرات مختلفة مصنفة من أهم 500 جامعة في العالم مستهدف الرؤية أن يكون لدينا 3 جامعات من 200 جامعة في العالم قد نعمل على مستهدف طموح للغاية قد لا نحققه لكن لو اقتربنا سيكون جيد وهو أن يكون لدينا جامعة من أفضل عشر جامعات في العالم التي هي “جامعة الملك سعود” لكن لو كانت رقم 20 أو 30 بيكون شيء جيد جدًا وسوف يعلن عنه في استراتيجية مدينة الرياض، فالتعليم العالي أيضًا مغطى في هذا الجانب مثل ما ذكرت لك في قطاع التقنية وسهولة وصول المعلومة متوفرة بشكل كبير جدًا وحقق فيها إنجازات ضخمة في السنوات الماضية التي تجعل المواطن السعودي تصله المعلومة بشكل سريع جدًا مع ذلك تعليمنا اليوم ليس بسيء وهو الذي خرجني وخرجك وكلنا متعلمين في التعليم العام السعودي والتعليم العالي السعودي وأغلب القياديين في القطاع الحكومي والخاص ويوجد غيره من المجالات، ونحن نطمح للأفضل.

وقال سمو ولي العهد قارنا (بسيتي ستيت) مدينة الدولة مثل سنغافورة لأنه نطاق ضيق للغاية تعداد سكاني قليل جدًا ولا يوجد رقعه جغرافية، قارنا بفرنسا التي مراكزنا قريبة منها، قارنا في بريطانيا قارنا في أمريكا قارنا في الصين هذه الدول التي تقارنا فيها رقعة جغرافية ضخمة وعدد سكاني كبير للغاية.

وعن مدينة الرياض, ومستقبلها, قال سمو ولي العهد اليوم 80 % من اقتصاديات العالم قائمة على المدن, وفي العشر والعشرين سنة القادمة 90 % من اقتصاديات العالم قائمة على المدن، فإذا أردت أن تحقق تنمية, أوجد التنمية في المدينة لأن هي أكبر أداء لك لإيجاد نمو ولخلق وظائف, موضحا أن مدينة الرياض خططت بشكل جيد من قبل الملك سلمان وهي أفضل مدينة للبنى التحتية في السعودية ومن أفضل المدن في الشرق الأوسط, ولا يكاد يكون إلا مدينتين أو ثلاثة إلا بنفس مستواها في الشرق الأوسط مما تتيح فرصة إلى صناعة مشاريع كثيرة تخدم السعودية في سواء من التوظيف أو نمو الاقتصاد أو إلى آخره.

وأضاف سموه في مدينة الرياض تقريبا 3 ملايين وظيفة ونريد أن نصل إلى عشرين مليون نسمة نحتاج نوجد تقريبا 6 ملايين وظيفة إضافية في مدينة الرياض, مبينا أن مدينة الرياض اليوم تشكل تقريبا نصف الاقتصاد غير النفطي بالسعودية, مما يعني إذا أردت أن تهيئ وظائف ونمو ركز في مدينة الرياض بشكل كبير جدا التي هي أكبر محفز لهذا النمو الضخم جدا.

وعن الازدحام في مدينة الرياض, قال سموه ” لو قارنا الرياض بالمدن المزدحمة قارن الرياض بالمدن المليونية المدن التي يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة في المؤشرات تتكلم عن هذا الشيء وأيضًا سنجعل الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض تعلن عن هذه المؤشرات, الرياض هي رقم واحد في العالم في الترافيك لما تقارنها بلوس أنجلوس أو نيويورك أو طوكيو أو لندن المشوار الذي تقطعه في الرياض في مثلا خلنا نقول ساعة في لوس أنجلوس تحتاج خمس ساعات عشان تقطع هذا المشوار في نيويورك تحتاج إلى 3 أو 4 ساعات عشان تقطع المشوار, في طوكيو تحتاج إلى 10 ساعات عشان تقطع هذا المشوار, فلا تقارن الرياض بمدينة فيها 3 ملايين نسمة وفيها مليون نسمة قارن الرياض بالمدن التي فيها فوق خمسة ملايين نسمة نحن الأول. صحيح إذا نمى سكان مدينة الرياض إلى 15 أو 20 مليون فيكون فيه تحدي لكن جزء من استراتيجية الرياض بتنمية المواصلات من خلال خطوط سريعة وجديدة من خلال المترو ومن خلال النقل الجماعي وغيرها من الخدمات التي سوف يعلن عنها في استراتيجية الرياض مما ستجعلنا نحافظ على أفضل عشر مدن مليونية في سهولة التنقل”.