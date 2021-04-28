شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في الأمن العام على رتبة «جندي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام على رتبة (جندي) (رجال).

وأكدت على الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر – توظيف).

المستندات المطلوبة:

– إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف).

– إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها .

– إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

– إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

– إحضار صورة من نتيجة إختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

– إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم ( إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال” ).

– إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه .

– عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.

– حلاقة الرأس رقم (3) .

– إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

وأكدت أنه يجب التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19 ، كما الإلتزام بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للطالب أثناء دخول مقر إستكمال إجراءات القبول والتسجيل .

كما أكدت على التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ ، وأشارت إلى أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم إستبعاد كل من يوجد لديه إختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

وأوضحت لجنة القبول أنها تعتذر عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الإلتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

للاستعلام عبر الرابط الإلكتروني التالي : منهنا.