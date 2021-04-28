شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف السيارات والأشخاص فى مكة المكرمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مكة المكرمة فى الأراضى المقدسة السعودية، أمطارا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول الفيضانية وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع مع جرف العديد من السيارات والأشخاص فى منطقة "سوق الضيافة".

وحرص عدد كبير من المدونين فى السعودية، على نشر مقاطع فيديو مصورة، توثق حجم السيول الهائل التى تشبه تدافع المياه فى الشلالات مع ارتفاع المياه فى الشوارع وانجراف السيارات فى عدد كبير بمناطق الأراضى المقدسة.

وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، ودعت هيئة الدفاع المدنى، المقيمين فى مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لإمارة مكة المكرمة على "تويتر"، لقطات من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام، وسط تحرك من المصلين للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

فيما توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى، فى تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتى الرياض والشرقية.