شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر من مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 300 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، أن وضع الستائر داخل السيارة يعد مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 300 ريال. وقالت عبر حسابها على تويتر، رداً على أحد الاستفسارات بهذا الشأن : “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق) وغرامتها (٣٠٠/١٥٠) ريال. “ ورداً على استفسار آخر بشأن انتهاء رخصة السير، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن عدم تجديد رخصة السير في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوم يفرض على صاحبها غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

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