شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «حساب المواطن» يكشف عن الإجراء المتبع إذا طرأ تغيير على بيانات المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراء اللازم حين يطرأ تغيير على بيانات المستفيد خاصة في الحالة الوظيفية.

وقال البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة الالكترونية من خلال حسابك والقيام بالتالي: (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل وتغيير الحالة الوظيفية إلى “لا توجد وظيفة” والانتقال إلى “الإجراءات”، وحذف الدخل ثم الضغط على حفظ)”.

وكان حساب المواطن قد أعلن أمس الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، مشيراً إلى أنه يمكن التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:هنا.