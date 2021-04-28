الجامعة العربية تحذر من التطرف اليميني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - ​ووفقا لبيان الجامعة العربية، جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة إن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في القدس وغزة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء المحادثات السياسية بين الطرفين.

© Sputnik . Ajwad Jradat

وأوضح المصدر أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن القلق إزاء التصعيد الأخير في مدينة القدس، محملاً المسئولية للخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وكذلك للسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.

وأضاف أن أبو الغيط رحب بجهود المبعوث الأممي من أجل استعادة الهدوء في المدينة المقدسة، وإنهاء التصعيد مع قطاع غزة، مُشيراً إلى أن الأيام القادمة تقتضي الحكمة والبعد عن الاستفزاز، خاصة وأن هذا الوقت من العام يشهد تدفق عشرات الآلاف من المصلين على الحرم القدسي.